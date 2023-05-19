Жителей Карелии призвали не прикасаться к павшим птицам

Птичий грипп выявлен в 17 регионах России, из 37 случаев заражения – 7 у домашней птицы. Уровень угрозы распространения птичьего гриппа возрос в связи с миграцией перелетных птиц, отмечают в российском Минсельхозе.

В мае вспышки заразы были связаны со случаями массового падежа диких птиц, в основном погибали чайки. До 16 мая было найдено 24 мертвых чаек. Все случаи гибели чаек от птичьего гриппа выявлены на территориях населенных пунктов или на прилегающих к ним водоемах. Трупы обнаружили в Удмуртии, республике Марий Эл, Коми, Кировской, Смоленской, Тверской и Калининградской областях, Москве.

Из-за риска распространения гриппа птиц Минсельхоз Карелии призывает не трогать павших птиц и сразу же сообщать в ветеринарную службу. Владельцам, содержащим птицу в подсобных хозяйствах и других неспециализированных хозяйствах, рекомендовано принять меры, направленные на охрану поголовья птицы от контакта с синантропными и дикими водоплавающими птицами. О случаях заболевания среди птиц следует сообщать на горячую линию +7921-459-0693. // фото unsplash.com