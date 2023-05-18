В Карелии умерло более 700 ВИЧ-инфицированных

21 мая в мире будут вспоминать жертв СПИДа. Мероприятия в память об умерших организуют с 1983 года. Символ движения против ВИЧ-инфекции - красная лента, прикрепленная к одежде. В этот день проводится тестирование на ВИЧ по всему миру, врачи консультируют, отвечают на вопросы, организуют просветительские мероприятия по проблеме ВИЧ-инфекции, открываются горячие линии, онлайн-консультации.

За время наблюдений в России заразилось ВИЧ более 1,5 миллиона человек, 413 930 из них умерло. В Карелии количество зарегистрированных ВИЧ-инфицированных - 3229 человек, 701 из них умерло, сообщили в Роспотребнадзоре.

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) - ретровирус, поражает клетки иммунной системы, снижает их функцию или разрушает клетки. На ранних стадиях протекает бессимптомно. Без лечения ВИЧ может привести к развитию СПИДа (синдром приобретенного иммунодефицита). Принимая лекарства, люди с ВИЧ могут жить долгой и здоровой жизнью и предотвращать передачу ВИЧ половым партнерам.

Узнать ВИЧ-статус можно в Центре профилактики СПИДа «ГБУЗ РК Республиканская инфекционная больница, центр СПИД» на улице Виданская, 17-а, в Петрозаводске. Действует единый консультационный центр Роспотребнадзора - 8 800-555-4943. // фото unsplash.com