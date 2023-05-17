Диетолог дал совет, как питаться и сбрасывать вес

Россиянам рекомендуют употреблять сытные, но низкокалорийные продукты. Доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург рекомендует включить в рацион грубый хлеб, каши, в частности гречу, не разваренные макароны, зелень, овощи, нежирные крупяные супы, белую рыбу типа хека и трески, нежирное мясо, нежирные кисломолочные продукты, передает «Лента».

Овощей можно есть много, к ним можно добавить несколько ложек льняного или оливкового масла, ложку зеленого горошка, ложку орехов. Что касается ягод, то диетолог рекомендует в день употреблять не более двух ложек. Можно пить зеленый чай с молоком, но без сахара, а также употреблять горький шоколад – но всего несколько долек в день.

Употребление жирного мяса лучше сократить до одного раза в неделю. Дважды в неделю можно употреблять жирную рыбу типа скумбрии или сельди.

Гинзбург считает, что если чередовать перечисленные продукты, то человек не съест более 2000 килокалорий в день. Если человек хорошо спит, энергичен и подвижен, то он будет тратить чуть больше калорий, чем получает.

«Эта маленькая разница позволит вам потихонечку, на килограмм-два в месяц худеть», - считает специалист. // фото unsplash.com