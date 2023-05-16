Россиянам рассказали, с чем лучше не сочетать гречку

Гречка сгущает кровь. Чтобы не допустить тромбоза, варикоза, стенокардии, инфаркта и других недугов, гречу лучше не употреблять с продуктами, которые обладают схожим эффектом. Такое мнение высказал Врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов, сообщает РИА Новости.

Врач советует убрать сахар, из-за которого повышается уровень глюкозы в крови и растет выработка липидных соединений.

Обладателям густой крови рекомендуют не сочетать гречу с жирным и копченым мясом, консервами и алкоголем. // фото unsplash.com