Жителей Карелии приглашают на фестиваль «Крымская весна»

Мероприятия, посвященные воссоединению России и Крыма, пройдут в Карелии. Сегодня республиканское управление по туризму представило программу фестиваля «Крымская весна». В программе – викторина, телемост, презентация туристических мест Крыма и фотовыставка.

С сегодняшнего дня, 16 марта в «Инстаграме» на официальной странице информационного туристского центра Карелии стартует онлайн-викторина. Ее участники смогут проверить себя на знание исторических фактов о Севастополе. Победителей викторины объявят 19 марта на той же странице в соцсети. Везунчики получат призы от Центра развития туризма Севастополя.

18 марта в 11 часов в информационном туристском центре на проспекте Карла Маркса, 14, в Петрозаводске, состоится телемост с Центром развития туризма Севастополя. Гости смогут задать вопросы и узнать, как лучше спланировать путешествие по Крыму.

19 марта с 9 до 13 на Студенческом бульваре состоится презентация, на которой представят туристические локации и дестинации полуострова. В информационной палатке желающие смогут получить консультацию специалиста о том, как спланировать путешествие в Крым.

С 16 по 19 марта в информационном туристском центре работает фотовыставка, посвященная Севастополю. (фото Константин Михальчевский, ria.ru)