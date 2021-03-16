Завтра в Национальном музее Карелии стартует выставка «Время и деньги»

17 марта в Национальном музее начинает работать временная экспозиция «Время и деньги», сообщает паблик «Министерство культуры Республики Карелия».

Выставка состоит из пяти разделов: «Как делали деньги», «Как перевозили деньги», «Как сохраняли деньги», «Как защищали деньги» и «Как считали деньги».

Посетители музея узнают, как на протяжении столетий изменялась технология производства денег, какие способы защиты денежных знаков существовали в древности, как помогают высокие технологии противостоять фальшивомонетчикам сегодня, а также какие способы хранения денег были у наших предков, а какие существуют в наше время.

Выставка «Время и деньги» рассказывает и о способах пересчета денег: какие машины для этого использовали в Государственном банке, сколько банкнот вручную пересчитывали за смену опытные кассиры.

На выставке посетители узнают из чего изготавливались «чешуйки», когда началась история копейки, по какой причине в XVIII веке пришлось отказаться от бумажных ассигнаций номиналом 75 рублей.

Выставка «Время и деньги» откроется в Петрозаводске 17 марта в 15 часов и будет работать до 27 июня.

Фото с сайта ribalych.ru