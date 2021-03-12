В Петрозаводске пройдет «Крымская весна 2021»

18 марта в России отмечается День воссоединения Крыма с Россией, сообщает сайт правительства Карелии.

С 17 по 21 марта в Карелии пройдут мероприятия посвященные этой дате. Основные культурно-массовые события запланированы на площади Кирова, где будет организована работа открытого катка, а также торговля карельской продукцией. Павильоны для торговли будут предоставляться на безвозмездной основе.

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