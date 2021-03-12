12 марта 2021, 12:11
В Петрозаводске пройдет «Крымская весна 2021»
Возвращение Крыма в Россию отметят торговлей карельской продукцией
18 марта в России отмечается День воссоединения Крыма с Россией, сообщает сайт правительства Карелии.
С 17 по 21 марта в Карелии пройдут мероприятия посвященные этой дате. Основные культурно-массовые события запланированы на площади Кирова, где будет организована работа открытого катка, а также торговля карельской продукцией. Павильоны для торговли будут предоставляться на безвозмездной основе.
Фото с сайта avatars.mds.yandex.net