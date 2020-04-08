Житель Новгородской области пойман пьяным за рулем в Карелии

В Лахденпохском районе Карелии в отношении нарушителя ПДД возбуждено уголовное дело, сообщает Госавтоинспекция республики.

По информации дорожного ведомства, во вторник, 7 апреля, около 20.00 в поселке Куркиеки сотрудники Госавтоинспекции города Лахденпохья отстранили от управления автомобилем «ВАЗ-21102» 32-летнего нетрезвого водителя, жителя Новгородской области.

«Мужчина, будучи лишенным права управления за аналогичное нарушение, вновь сел за руль в состоянии опьянения, за что теперь ему грозит уголовное наказание по ст. 264.1 УК РФ. Также в отношении нарушителя составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление автомобилем водителем, лишенным права управления), решение о наказании примет суд»,

– говорится в сообщении.

В настоящий момент мужчина задержан, автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Ранее мы писали, что сегодня в Олонецком районе республики были задержаны два жителя Санкт-Петербурга, отдыхавшие в Карелии. Один из молодых людей в состоянии опьянения с просроченными правами управлял автомобилем, другой предоставил свой автомобиль нетрезвому товарищу. Наказание будет вынесено каждому из них.

Добавим, что вице-премьер карельского правительства Дмитрий Родионов сообщил, что в течение недели будет проверено, соблюдаются ли на турбазах республики антикоронавирусные меры, связанные с дезинфекцией территории и ограничением передвижения туристов. Если будут выявлены нарушения, то, по словам Родионова, руководителям туристических баз придется либо подчиниться жестким мерам, либо прекратить свою деятельность.