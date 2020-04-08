Петрозаводчанка попросила знакомую кормить ее кошку и лишилась денег

32-летняя жительница Петрозаводска обратилась в полицию с заявлением о краже. Из ее квартиры кто-то похитил сбережения - 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Стражи порядка установили подозреваемого - 26-летнего мужчину. Он признался, что хозяйка квартиры на время уезжала и попросила его девушку кормить кошку. Подозреваемый за компанию приходил вместе с возлюбленной. В одно из посещений мужчина нашел в шкатулке деньги и забрал их себе. А после потратил все на раздачу многочисленных долгов.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи с причинением значительного ущерба, ведется следствие.