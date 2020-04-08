Жителей Питера, отдыхающих в Карелии, поймали пьяными за рулем

Сегодня в Олонецком районе Карелии возле деревни Юргелица были задержаны пьяные молодые люди, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

«В 7 часов утра на автодороге Олонец – Питкяранта – Леппясилта инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем 30-летнего водителя, который находился в состоянии опьянения и без прав (срок действия водительского удостоверения нарушителя истек еще в феврале). А вместе с нарушителем ехал владелец автомобиля, который и передал управление пьяному и не имеющему водительских прав товарищу»,

– говорится в сообщении.

Обоих нарушителей, жителей Санкт-Петербурга, ожидает судебное решение. Им грозит крупный штраф, а водителю без прав – административное наказание в виде ареста до 15 суток.