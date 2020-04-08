Петрозаводчанин обокрал предприятие, разобрав стену помещения

Частный предприниматель обратился в полицию Петрозаводска с сообщением о краже. Мужчина рассказал, что кто-то разобрал стену его рабочего помещения и украл два аппарата для резки металла. Ущерб был оценен в 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Стражи порядка установили, что к краже причастен 31-летний мужчина. Он во всем признался и рассказал, что некоторое время подрабатывал у пострадавшего и знал о дорогом оборудовании. После кражи горожанин продал аппараты за 20 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.