Житель Карелии Владимир Маньков погиб в ходе СВО

Житель Карелии Владимир Маньков погиб в ходе проведения специальной военной операции. С ним простятся в Кондопоге, сообщил глава администрации Кондопожского района Дмитрий Зацепин.

Церемония прощания с военнослужащим состоится 7 декабря в 11 часов в Сквере воинской славы у Дворца искусств. Владимира Манькова похоронят в поселке Березовка.

Глава района выразил соболезнования родным и близким погибшего участника СВО. // Фото: unsplash.com / Parth Natani, vk.com