Дети карельского поселка пишут новогодние письма мобилизованным

Мастерицы из деревень и поселков Пряжинского района продолжают вязать для солдат шерстяные носки. Впрочем, многие неравнодушные люди стараются помогать по силам: приносят деньги, сладости или ли другие подарки. На этот раз наши бойцы получат к Новому году душевные письма от детей.

«Берегите себя. Мы вас ждем. Хотим, чтобы вы поскорее вернулись домой»,

— трогательными словами исписаны белые листки бумаги. За одну неделю дети написали целую кипу писем.

Очередная партия груза готовится к отправке в зону СВО.

«Все желающие могут подключиться и принять участие в сборе посылок. Это могут быть сладости, гигиенические средства, носки, шапки, перчатки, открытки с теплыми словами, иконки или кнопочный телефон. С этими подарками мы пошлем душевное тепло, дух родного дома, добрые мысли», — уточняют организаторы акции «Вяжем своим». //фото freepik.com