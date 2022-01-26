Житель Карелии украл 140 литров топлива

В полицию Кеми обратился бдительный горожанин. Он рассказал, что увидел, как кто-то забрался в сарай, принадлежащий 73-летнему мужчине, и похитил оттуда имущество, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Стражи порядка тут же выехали на место происшествия и неподалеку задержали подозреваемого. По версии следствия, 36-летний мужчина незаконно проник в сарай, вытащил оттуда баки с бензином общим объемом 140 литров, погрузил их на арендованный у знакомого снегоход и повез украденное в свой гараж. При разгрузке его и задержали полицейские.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Устанавливается причиненный потерпевшему ущерб. Фото pixabay.com/wilhei