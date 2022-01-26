Годовалая малышка пропала в Холме, в печке у мамы нашли останки

Годовалая девочка бесследно пропала в городе Холм Новгородской области. Версия ее мамы показалась правоохранителям странной. Потом они нашли в печке останки, похожие на фрагменты костей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.

Об исчезновении ребенка заявила мать. Она рассказала, что вечером 24 января была в бане, где занималась стиркой, дочка спала на диване в доме. Когда мама вернулась, малышки не было. Родители искали ее и не нашли.

Известно, что эта семья считается неблагополучной. В прошлом году у матери забрали сразу семерых старших детей. Оставили младшую дочку именно из-за ее возраста.

Следователи не исключают версию убийства, возбуждено уголовное дело по этой статье. Она нашли в печи человеческие останки, похожие на фрагменты костей. Их отдали на экспертизу. Мать ребенка и ее сожителя задержали. // Фото: IgorShubin/Pixabay.com