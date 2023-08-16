Жилой дом вспыхнул в карельском городе

Днем 14 августа в Сегеже вспыхнул частный жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

Информация о возгорании на улице Первомайской поступила на пульт дежурного в 15:46. На место выехали три единицы техники и девять специалистов местной пожарной части. Борьба с огнем заняла около часа. В 16:40 пожар был ликвидирован.

Жителям Карелии напомнили о том, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. // Фото: freepik.com / Ilovehz