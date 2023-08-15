Юных футболистов в Петрозаводске обокрали на тренировке

Во время тренировки по футболу на стадионе «Юность» в Петрозаводске у ребят из нескольких команд украли деньги. О неприятном инциденте рассказала подписчица группы «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте.

- Кто-то пошарил в раздевалке по их рюкзакам и украл все деньги. Копались во всех рюкзаках, у кого были деньги, у всех вытащили. Хорошо, что телефоны не украли,

- написала она.

Женщина обратилась с просьбой к руководству спортшколы – она предложила установить на дверях раздевалок и шкафчиков замки либо найти другое решение проблемы. // фото: «Петрозаводск говорит»