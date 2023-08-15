15 августа 2023, 21:04
Петрозаводчанка нашла друга на сайте знакомств и потеряла «инвестиции»
Сотрудница банка доверилась новому знакомому и потеряла почти 200 тысяч рублей
Работающая в банке петрозаводчанка зарегистрировалась в приложении для знакомств и попалась на удочку мошенника. Некий «Сергей» убедил женщину заняться инвестициями, сообщили в МВД Карелии.
Мужчина познакомил горожанку с другом, который якобы отлично зарабатывает на онлайн-инвестировании. Он уговорил женщину тоже попробовать получать прибыль.
Та согласилась, скачала копирующее название криптоэкосистемы приложение и пополнила депозит в валюте. Инвестиции оказались удачными, женщина решила вывести прибыль.
Приложение сначала запросило паспортные данные, потом на смартфон стали приходить странные уведомления, требования пройти регистрацию. В итоге получить доход не получилось, вернуть вложенные 191 тысячу рублей - тоже. // фото: freepik.com