Петрозаводчанка нашла друга на сайте знакомств и потеряла «инвестиции»

Работающая в банке петрозаводчанка зарегистрировалась в приложении для знакомств и попалась на удочку мошенника. Некий «Сергей» убедил женщину заняться инвестициями, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина познакомил горожанку с другом, который якобы отлично зарабатывает на онлайн-инвестировании. Он уговорил женщину тоже попробовать получать прибыль.

Та согласилась, скачала копирующее название криптоэкосистемы приложение и пополнила депозит в валюте. Инвестиции оказались удачными, женщина решила вывести прибыль.

Приложение сначала запросило паспортные данные, потом на смартфон стали приходить странные уведомления, требования пройти регистрацию. В итоге получить доход не получилось, вернуть вложенные 191 тысячу рублей - тоже. // фото: freepik.com