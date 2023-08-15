15 августа 2023, 20:08
Пьяного водителя «Нивы» остановили в Сегежском районе
Мужчину отстранили от управления и накажут по суду
Автоинспекторы в Сегежском районе остановили водителя «Нивы», который явно был пьян. Показания алкотестера подтвердили подозрения полицейских, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
Дорожные полицейские стали общаться с 63-летним мужчиной и заметили, что от него сильно пахнет спиртным, четко разговаривать водитель не может. Алкотестер показал содержание алкоголя 1,49мг/л.
Жителю Сегежи грозит штраф в сумме 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. // фото: wirestock/ freepik.com