Пьяный мотоциклист без прав попался полицейским в Петрозаводске

Утром на Соломенском шоссе в Петрозаводске сотрудники ДПС остановили мотоцикл Nexus. Сначала они выяснили, что у 46-летнего водителя нет прав, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

При общении с мужчиной полицейские заподозрили, что он пьян. Их догадки подтвердило проведенное освидетельствование.

Нарушителя отстранили от управления, в отношении составили административные протоколы. Мужчине грозит штраф в размере от тридцати до сорока пяти тысяч рублей за оба нарушения. // фото: freepik.com