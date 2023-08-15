Выяснилось, кто погиб при пожаре в жилом доме в Карелии

Во время пожара в поселке Хелюля 14 августа погиб хозяин сгоревшего дома. Об этом сообщили в СУ СКР по региону, следователи сейчас ведут проверку.

Мужчине было 49 лет, он жил в доме, где случился пожар. Предварительная версия причин трагедии - неосторожное обращение с огнем.

Напомним, частный деревянный дом на Центральной улице вспыхнул в 04:25, пожар тушили 10 спасателей на двух автоцистернах. // фото: freepik.com