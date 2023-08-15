Автоледи на трассе опрокинулась в кювет и покалечилась

Днем 14 августа женщина за рулем иномарки попала в ДТП. Автомобиль опрокинулся в кювет, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Карелии.

Авария произошла на трассе «Вологда-Медвежьегорск» в 12:10. Автоледи на Hyundai Solaris потеряла управление рядом с отвороткой на Челмужи. Легковушка слетела в кювет и опрокинулась.

За рулем была 50-летняя жительница Кандалакши, она получила травмы и была госпитализирована. // фото: скриншот видео ГИБДД Карелии