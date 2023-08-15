Пособника телефонных аферистов задержали с наживой в Карелии

В минувшую пятницу в полицию Лоухского района обратилась 83-летняя местная жительница. Она заподозрила, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Пожилая женщина рассказала, что ей сообщили о том, что ее дочь совершила ДТП. Нужно было заплатить, чтобы избежать ответственности. Пенсионерка собрала 400 тысяч рублей и передала их курьеру. Потом, однако, выяснилось, что дочка в аварию не попадала.

В тот же день к стражам порядка обратились еще две местные жительницы. Пенсионерки отдали за спасение родственников 150 и 200 тысяч рублей.

Вскоре полицейские задержали курьера мошенников. Им оказался 21-летний житель Мурманской области. Он забирал деньги у обманутых пожилых людей и переводил их злоумышленникам. Как пояснил подозреваемый, о сомнительном способе заработка он узнал через интернет.

Возбуждены и расследуются уголовные дела по фактам мошенничества. // Фото: unsplash.com / Max Fleischmann