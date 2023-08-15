Подростка ранило доской от забора после ДТП в Карелии

Днем 14 августа в Медвежьегорске произошло ДТП, в результате которого пострадал подросток-пешеход. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По информации ведомства, 37-летний водитель автомобиля Renault Megane не справился с управлением, машина вылетела с дороги и врезалась в забор.

После столкновения одна из досок забора попала в 17-летнего пешехода, который двигался по тротуару. Подросток получил травмы и был доставлен в медучреждение. // Фото ГИБДД Карелии