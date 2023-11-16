Жилой дом рухнул в Астрахани, погибла женщина и есть пропавшие

Два подъезда пятиэтажного жилого дома обрушились вечером 16 ноября в Астрахани. Это ЧП случилось на улице Привокзальной, 1а, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Игорь Бабушкин.

Пока известно об одном погибшем, это 84-летняя женщина, которая не смогла спуститься с пятого этажа, когда объявили эвакуацию. Несколько человек числятся пропавшими без вести, их ищут спасатели под завалами.

Перед тем, как обрушились третий и четвертый подъезды дома, очевидцы заметили трещину в наружной стене дома. Версию взрыва власти не рассматривают, скорее всего, рухнули конструкции здания. Дом был построен в 1962 году, капремонт фасада и крыши делали в 2018 году.

Из обрушившегося здания эвакуировали 213 человек, в том числе 37 детей. Сотрудники МЧС разбирают завалы и объявляют «минуту тишины», чтобы услышать, есть ли люди под завалами. // фото: скриншот видео МЧС Астраханской области