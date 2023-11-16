16 ноября 2023, 15:47
Еще двое военнослужащих из Карелии погибли на СВО
С Максимом Удодовым и Анатолием Попковым простятся завтра
Еще двух военнослужащих потеряла Карелия на СВО. О гибели Максима Удодова и Анатолия Попкова написали в группе администрации Сортавальского района ВКонтакте.
- Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших воинов. Вечная слава Героям, вечная им память!
– сказано в сообщении.
Младший сержант Максим Удодов был водителем автомобильного отделения роты обеспечения. Рядовой Анатолий Попков был командиром мотострелкового отделения.
С военными простятся в пятницу, 17 ноября, в траурном зале на улице Спортивной, 39. Максима Удодова проводят в последний путь в 11:0, а Анатолия Попкова – в 14:00, уточнили местные власти. // фото: администрация Сортавальского района, freepik.com