Еще двое военнослужащих из Карелии погибли на СВО

Еще двух военнослужащих потеряла Карелия на СВО. О гибели Максима Удодова и Анатолия Попкова написали в группе администрации Сортавальского района ВКонтакте.

- Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших воинов. Вечная слава Героям, вечная им память!

– сказано в сообщении.

Младший сержант Максим Удодов был водителем автомобильного отделения роты обеспечения. Рядовой Анатолий Попков был командиром мотострелкового отделения.

С военными простятся в пятницу, 17 ноября, в траурном зале на улице Спортивной, 39. Максима Удодова проводят в последний путь в 11:0, а Анатолия Попкова – в 14:00, уточнили местные власти. // фото: администрация Сортавальского района, freepik.com