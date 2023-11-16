Пьяный угонщик разбил автомобиль и пообещал возместить ущерб

18-летний парень стал фигурантом уголовных дел о краже и угоне. Преступления раскрыли карельские полицейские.

Друг пригласил подозреваемого в гости к дяде. Отдых сопровождался распитием алкоголя. Когда двое участников застолья уснули, молодой человек перевел себе с чужой банковской карты через приложение 29 тысяч рублей, рассказали в полиции.

После этого молодой человек взял ключи от чужой машины и поехал кататься, но машина ушла в занос и перевернулась. Угнанный автомобиль получил повреждения. Молодой человек признал вину и пообещал возместить ущерб. // фото unsplash.com/ Max Fleischmann