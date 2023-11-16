Рабочий в Кеми ремонтировал трактор и уже год не выходит с больничного

Работник обслуживающего дороги предприятия получил травму. Несчастный случай произошел в ноябре прошлого года на территории Кемского района, сообщили в прокуратуре Карелии.

Мужчина ремонтировал трактор и повредил левую руку. Эта травма привела к его нетрудоспособности. Мужчина уже год находится на больничном.

При проверке выяснилось, что с работником не провели инструктаж по охране труда, его не обучили и не оценили его знания. Прокурор Кемского района подал в суд иск и попросил взыскать с работодателя компенсацию морального вреда потерпевшему.

Исковые требования удовлетворили, на организацию возложили обязанность выплатить работнику 300 тысяч рублей. // фото: «Петрозаводск говорит»