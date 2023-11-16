Отец рискнул жизнью ребенка в Петрозаводске и был наказан

В среду в Петрозаводске прошел рейд по контролю за соблюдением правил перевозки юных пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

Мероприятие состоялось на Древлянке. В ходе рейда было выявлено одно нарушение. Отец перевозил своего 10-летнего сына на переднем сидении без детского удерживающего устройства. Ребенок не был даже пристегнут ремнем безопасности.

В отношении автомобилиста был составлен административный протокол. Его ждет штраф в размере 3000 рублей. // Фото ГИБДД Петрозаводска