Следователи установят обстоятельства утренней аварии со скорой помощью

Следователи организовали проверку после аварии с участием автомобиля скорой помощи.

16 ноября около 08:20 на пересечении улицы Куйбышева и проспекта Ленина столкнулись автомобиль Nissan X-Trail и скорая. В ГИБДД отметили, что скорая двигалась с включенными проблесковыми маяками и звуковым сигналом, но 65-летний водитель внедорожника не уступил дорогу. От удара автомобиль скорой опрокинулся. Водителю внедорожника и пассажиру оказали помощь на месте, фельдшера увезли в БСМП.

«По данному факту следователями следственного управления СК России по республике Карелия инициировано проведение процессуальной проверки»,

– сообщили в пресс-службе регионального СК.



Обстоятельства устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. // фото пресс-службы Госавтоинспекции Петрозаводска