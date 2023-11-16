Петрозаводчанка была обманута при совершении сделки с недвижимостью

В полицию Петрозаводска обратилась 32-летняя горожанка. Она рассказала, что ее бабушку обманули мошенники, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что пожилая женщина решила продать комнату и разместила в интернете объявление. С ней на связь вышел некий мужчина, пожелавший приобрести недвижимость. После разговора пенсионерка получила сообщение о переводе одного миллиона рублей на ее счет. В реальности деньги не поступали, но петрозаводчанка это не проверила.

Через несколько дней покупатель вновь позвонил и рассказал о намерении расторгнуть сделку. Он попросил вернуть деньги. Пенсионерка вместе с внучкой отправилась в банк и перевела миллион рублей на указанный адрес. На самом деле она рассталась со своими собственными сбережениями.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson