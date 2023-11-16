Фельдшер пострадал в аварии со «скорой» в центре Петрозаводска

«Скорая» направлялась на экстренный вызов, но по пути попала в аварию. Утренний инцидент на пересечении Куйбышева и проспекта Ленина в Петрозаводске попал в объектив камеры наблюдения.

Машина «скорой помощи» перевернулась, пострадал фельдшер, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. На месте происшествия работала другая бригада скорой помощи. К пациенту направили еще одну бригаду медиков.

По словам министра, за два года произошло 20 аварий с участием «скорых». Тяжелых травм среди медиков не было, за исключением сегодняшнего инцидента. // фото со страницы в ВК главы минздрава РК