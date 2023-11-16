16 ноября 2023, 08:58
Происшествия

Автомобиль скорой помощи перевернулся в центре Петрозаводска

Дорожный инцидент на улице Куйбышева попал в объектив городской камеры наблюдения

Сегодня в 8:19 в Петрозаводске на пересечении проспекта Ленина и улицы Куйбышева произошло жесткое ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как легковой автомобиль не пропустил карету скорой, ехавшую с включенными проблесковыми маячками. Произошло столкновение, в результате которого автомобиль медиков опрокинулся.

Движение на перекрестке оказалось затруднено. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. // Фото: скриншот видео CityLink

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