Автомобиль скорой помощи перевернулся в центре Петрозаводска

Сегодня в 8:19 в Петрозаводске на пересечении проспекта Ленина и улицы Куйбышева произошло жесткое ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как легковой автомобиль не пропустил карету скорой, ехавшую с включенными проблесковыми маячками. Произошло столкновение, в результате которого автомобиль медиков опрокинулся.

Движение на перекрестке оказалось затруднено. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. // Фото: скриншот видео CityLink