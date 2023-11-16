Житель Петрозаводска выпил банку пива и был задержан

Во вторник тревожная кнопка была нажата в одном из гипермаркетов Петрозаводска. На место происшествия выехали бойцы Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что один из покупателей совершил порчу товара. Мужчина открыл в торговом зале банку пива, выпил ее, а после этого попытался уйти незамеченным, но был остановлен.

30-летний нарушитель был задержан. Мужчину доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com / Timothy Dykes