16 ноября 2023, 08:45
Житель Петрозаводска выпил банку пива и был задержан
Росгвардейцы выезжали по тревоге в гипермаркет в карельской столице
Во вторник тревожная кнопка была нажата в одном из гипермаркетов Петрозаводска. На место происшествия выехали бойцы Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.
Выяснилось, что один из покупателей совершил порчу товара. Мужчина открыл в торговом зале банку пива, выпил ее, а после этого попытался уйти незамеченным, но был остановлен.
30-летний нарушитель был задержан. Мужчину доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com / Timothy Dykes