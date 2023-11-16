16 ноября 2023, 09:51
Электричество пропало в части Петрозаводска
Из-за повреждения на сетях оказались обесточены дома на Кукковке
Сегодня в 9:30 в Петрозаводске возникли проблемы с электричеством на Кукковке. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.
По данным ЕДДС, без света остались дома на улицах Балтийской, Парфенова и Генерала Фролова. Отключение связано с повреждением на сетях.
Ведутся восстановительные работы. Когда электроэнергия вернется в дома горожан, не уточняется. // Фото: unsplash.com / Rodion Kutsaiev