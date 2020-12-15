Жилой дом горел сегодня в Сегежском районе

Пожар вспыхнул в жилом доме в Надвоицах в Сегежском районе утром 15 декабря. Инцидент произошел на улице Строителей, 2.

По сообщению МЧС по РК, в 10:27 пожарно-спасательные подразделения Сегежского района привлекались для ликвидации пожара. В 10:50 возгорание было ликвидировано. Для тушения огня привлекались шесть человек.

Ранее в Сегеже горел деревянный дом. При тушении пожара в квартире было обнаружено тело 91-летней женщины. Следователи организовали проверку. (фото orenburg.media)