15 декабря 2020, 19:17
Жилой дом горел сегодня в Сегежском районе
Для тушения возгорания в доме на улице Строителей привлекались шесть спасателей
Пожар вспыхнул в жилом доме в Надвоицах в Сегежском районе утром 15 декабря. Инцидент произошел на улице Строителей, 2.
По сообщению МЧС по РК, в 10:27 пожарно-спасательные подразделения Сегежского района привлекались для ликвидации пожара. В 10:50 возгорание было ликвидировано. Для тушения огня привлекались шесть человек.
Ранее в Сегеже горел деревянный дом. При тушении пожара в квартире было обнаружено тело 91-летней женщины. Следователи организовали проверку. (фото orenburg.media)