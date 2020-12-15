15 декабря 2020, 17:26
Следственный комитет Карелии проводит проверку по факту гибели женщины
Специалисты устанавливают обстоятельства пожара в Сегеже
Следком республики проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела женщины при тушении пожара, сообщает СУ СК по РК.
«Петрозаводск говорит» писал, что в ночь на 11 декабря в Сегежа загорелся деревянный дом. При тушении пожара в квартире обнаружено тело 91-летней женщины, которая там проживала.
В ходе доследственной проверки, которая сейчас проводится, будут установлены обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.
Фото с сайта karelia.sledcom.ru