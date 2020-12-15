Следственный комитет Карелии проводит проверку по факту гибели женщины

Следком республики проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела женщины при тушении пожара, сообщает СУ СК по РК.

«Петрозаводск говорит» писал, что в ночь на 11 декабря в Сегежа загорелся деревянный дом. При тушении пожара в квартире обнаружено тело 91-летней женщины, которая там проживала.

В ходе доследственной проверки, которая сейчас проводится, будут установлены обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

Фото с сайта karelia.sledcom.ru