15 декабря 2020, 17:26
Происшествия

Следственный комитет Карелии проводит проверку по факту гибели женщины

Специалисты устанавливают обстоятельства пожара в Сегеже

Следком республики проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела женщины при тушении пожара, сообщает СУ СК по РК.

«Петрозаводск говорит» писал, что в ночь на 11 декабря в Сегежа загорелся деревянный дом. При тушении пожара в квартире обнаружено тело 91-летней женщины, которая там проживала.

В ходе доследственной проверки, которая сейчас проводится, будут установлены обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

Фото с сайта karelia.sledcom.ru

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