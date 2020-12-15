Убийцу матери двоих детей в Кеми приговорили к 12 годам колонии

Суд поставил точку в громком убийстве женщины в Кеми. 36-летнего мужчину признали виновным. Суд отправил убийцу матери двоих детей в колонию строгого режима. Мужчина проведет за решеткой 12 лет. О вынесенном приговоре сегодня сообщает Следственный комитет по Карелии.

Напомним, женщина пропала 25 августа. Ее тело было обнаружено завернутым в ковер в канализационном люке 14 сентября.

По версии следователей, в ночь на 26 августа 2020 года подсудимый после совместного распития спиртного дома в компании, где присутствовала его знакомая, вышел с ней на улицу. Между ними произошел конфликт. Мужчина толкнул женщину, после того, как она упала на землю, он ударил ее камнем по голове. Женщина скончалась на месте. Мужчина спрятал ее тело в колодце теплотрассы. У погибшей остались двое детей. (фото iz.ru)