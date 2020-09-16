Следком прокомментировал громкое убийство женщины в Кеми

Следственный комитет Карелии сообщает о подозреваемом в убийстве женщины в Кеми, которая пропала 25 августа, а 14 сентября ее тело было найдено завернутым в ковер в канализационном люке.

«По версии следствия, к убийству причастен 36-летний мужчина. Установлено, что в ночь на 26 августа 2020 года подозреваемый после совместного распития спиртного дома в компании, где присутствовала потерпевшая, вышел с ней на улицу, где в ходе возникшего конфликта напал на женщину и причинил ей телесные повреждения повлекшие ее смерть. Затем он сокрыл тело потерпевшей в колодце теплотрассы.

В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время следователи будут решать вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщает Следком Карелии.

Напомним, ранее проходила информация, что женщину убила семейная пара, которая задолжала жертве деньги. У нее осталось двое детей.

Также в сосцсетях был объявлен сбор средств на похороны женщины.