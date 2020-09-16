16 сентября 2020, 11:24
Тягач влетел в кроссовер на перекрестке в Кондопоге
Авария на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог попала в объектив городской камеры
Тягач влетел в кроссовер на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог в городе бумажников. Момент столкновения двух транспортных средств запечатлела камера уличного видеонаблюдения компании «Ситилинк».
Дорожный инцидент произошел 15 сентября в 13:24 на пересечении Октябрьского шоссе и улицы Советов, сообщает dtpptz.ru. Автопоезд выезжал на перекресток, двигаясь по шоссе. Кроссовер двигался по улице Советов.
На ликвидацию последствий серьезного ДТП выезжали шесть человек из пожарно-спасательного подразделения Кондопожского района.