Тягач влетел в кроссовер на перекрестке в Кондопоге

Тягач влетел в кроссовер на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог в городе бумажников. Момент столкновения двух транспортных средств запечатлела камера уличного видеонаблюдения компании «Ситилинк».

Дорожный инцидент произошел 15 сентября в 13:24 на пересечении Октябрьского шоссе и улицы Советов, сообщает dtpptz.ru. Автопоезд выезжал на перекресток, двигаясь по шоссе. Кроссовер двигался по улице Советов.

На ликвидацию последствий серьезного ДТП выезжали шесть человек из пожарно-спасательного подразделения Кондопожского района.