Арестован возможный убийца матери двоих детей в Карелии

Суд принял решение заключить под стражу 36-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 35-летней женщины в Кеми. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Напомним, молодая мать двоих детей пропала 26 августа. 14 сентября ее труп был найден в колодце теплотрассы.

По версии следствия, в злополучный день после совместного распития алкоголя мужчина с женщиной вышли на улицу. Там между ними вспыхнула ссора. В ходе конфликта мужчина причинил пострадавшей телесные повреждения, из-за которых она умерла. Тело предполагаемый убийца спрятал в колодце.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.