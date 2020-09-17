17 сентября 2020, 19:09
Арестован возможный убийца матери двоих детей в Карелии
Тело 35-летней женщины нашли в колодце теплотрассы 14 сентября
Суд принял решение заключить под стражу 36-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 35-летней женщины в Кеми. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Напомним, молодая мать двоих детей пропала 26 августа. 14 сентября ее труп был найден в колодце теплотрассы.
По версии следствия, в злополучный день после совместного распития алкоголя мужчина с женщиной вышли на улицу. Там между ними вспыхнула ссора. В ходе конфликта мужчина причинил пострадавшей телесные повреждения, из-за которых она умерла. Тело предполагаемый убийца спрятал в колодце.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.