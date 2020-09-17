Смертельная авария произошла сегодня на «Коле» в Карелии

Сегодня в 8:20 утра на 308-м километре трассы «Кола» в Олонецком районе Карелии произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

По данным ведомства, 29-летний житель Санкт-Петербурга, управляя автомобилем «Рено Сандеро», при совершении обгона не убедился в безопасности и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ.

На месте ДТП от полученных травм скончался водитель ВАЗа, мужчина 1953 года рождения; водитель «Рено» и его 29-летняя пассажирка получили травмы, они доставлены в медицинские учреждения.

Обстоятельства трагедии устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД.