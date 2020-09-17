Двое жителей Карелии ограбили магазин в Вологодской области

В дежурную часть полиции Вытегры поступило сообщение о проникновении в один из магазинов на Советском проспекте, сообщает МВД по Вологодской области.

На место происшествия был направлен наряд патрульно-постовой службы. Полицейские установили, что злоумышленники проникли в помещение, разбив окно в задней стене здания.

В соседнем дворе правоохранители заметили двух нетрезвых молодых людей, которые, завидев патрульный автомобиль, попытались скрыться. Сотрудники ППСП задержали убегавших. По подозрению в совершении преступления их доставили в отдел полиции.

Двое 19-летних жителей Республики Карелия рассказали, что ехали из Петрозаводска в Вологду. По пути они проголодались, поэтому решили забраться в первый попавшийся магазин. Выбив стекло, злоумышленники проникли внутрь и похитили алкоголь и продукты питания на сумму порядка 5 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Вытегорскому району по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.