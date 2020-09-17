Молодого петрозаводчанина напоили и обокрали в Прионежском районе

В дежурную часть полиции по Прионежскому району обратился 24-летний петрозаводчанин, сообщает МВД Карелии.

Находясь в одном из поселков района, он распивал спиртное в теплой компании, а затем уснул. Когда проснулся – не обнаружил в кармане куртки свой мобильный телефон. Ущерб составил 12 000 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска установлена 39-летняя подозреваемая, которая гостила в том же месте и проснулась раньше всех, хотя и находилась еще в состоянии опьянения.

Гражданка пояснила полицейским, что решив вернуться домой, вознамерилась чем-либо поживиться – для чего проверила карманы мужской куртки, висевшей в прихожей. Похищенный гаджет сбыла за пачку сигарет и 3 бутылки водки.

По факту кражи, совершенной с причинением значительного ущерба потерпевшему, возбуждено уголовное дело. Мобильный телефон изъят сотрудниками полиции.