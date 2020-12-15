Водителя без прав остановили в Кондопоге

Инспекторы ГИБДД отстранили от управления водителя без прав.

Нарушитель за рулем автомобиля «Ниссан Алмера» был остановлен в Кондопоге. Оказалось, что 38-летний житель Петрозаводска не имел прав. Нарушителю грозит штраф.

«Не имея водительских прав, а также опыта и навыков вождения, люди, управляющие автотранспортом, ставят под угрозу не только свою жизнь, но и жизни других участников движения», - прокомментировали в ГИБДД Карелии. (фото vk.com)