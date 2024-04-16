Жилой дом этой ночью чуть не сгорел из-за сигареты

Сегодня ночью в 04 часа 13 минут на пульт Единой службы спасения-01 города Кемь поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Шоссе 1 Мая.

Когда пожарные прибыли к месту вызова, то помощь профессионалов уже не потребовалось, сообщил близкий к МЧС источник.

Двое не совсем трезвых приятелей уже успели покинуть горящее строение, а заодно и вынести из дома горящий матрас.

Огнем были повреждены пол и постельные принадлежности на площади полтора квадратных метров.

По предварительным данным, частный жилой дом чуть не сгорел из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Сейчас по данному пожару проводится проверка. // фото: freepik.com