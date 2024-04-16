16 апреля 2024, 07:43
Жилой дом этой ночью чуть не сгорел из-за сигареты
Двое приятелей в Кеми устроили пожар, но спаслись
Сегодня ночью в 04 часа 13 минут на пульт Единой службы спасения-01 города Кемь поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Шоссе 1 Мая.
Когда пожарные прибыли к месту вызова, то помощь профессионалов уже не потребовалось, сообщил близкий к МЧС источник.
Двое не совсем трезвых приятелей уже успели покинуть горящее строение, а заодно и вынести из дома горящий матрас.
Огнем были повреждены пол и постельные принадлежности на площади полтора квадратных метров.
По предварительным данным, частный жилой дом чуть не сгорел из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Сейчас по данному пожару проводится проверка. // фото: freepik.com