Угрожавшего взорвать АЗС в Петрозаводске задержали

Мужчину, который сегодня вечером угрожал взорвать автозаправку на Лесном проспекте, задержали. Об этом сообщает МК в Карелии.

Задержанным оказался 34-летний мужчина. В полиции сообщили, что гранаты у него не нашли. Обстоятельства инцидента выясняют.

Напомним, очевидцы сообщали о неизвестном мужчине, который ворвался на АЗС, вырвал чеку и грозился взорвать гранату. По тревоге были подняты оперативные службы, а АЗС «Роснефти» оцеплена. // фото скриншот