Людей под Петрозаводском могут эвакуировать из-за подтопления

В Нововилговском поселении с девяти часов вечера 15 апреля введен режим повышенной готовности. Об этом сообщил глава администрации Прионежского района Григорий Шемет.

Вода в реке Вилга поднимается. Шемет сообщил, что в случае подтопления жителям необходимо быть готовыми к эвакуации, а при себе иметь все самое необходимое: документы, деньги.

С его слов, администрация Прионежского района готова предоставить помещения для временного размещения.

В понедельник режим повышенной готовности был введен на территории Деревянского сельского поселения. // фото «Петрозаводск говорит»