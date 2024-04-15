15 апреля 2024, 21:43
Людей под Петрозаводском могут эвакуировать из-за подтопления
Режим повышенной готовности введен на территории еще одного поселения в Карелии
В Нововилговском поселении с девяти часов вечера 15 апреля введен режим повышенной готовности. Об этом сообщил глава администрации Прионежского района Григорий Шемет.
Вода в реке Вилга поднимается. Шемет сообщил, что в случае подтопления жителям необходимо быть готовыми к эвакуации, а при себе иметь все самое необходимое: документы, деньги.
С его слов, администрация Прионежского района готова предоставить помещения для временного размещения.
В понедельник режим повышенной готовности был введен на территории Деревянского сельского поселения. // фото «Петрозаводск говорит»