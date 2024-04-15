Неизвестный с гранатой угрожал взорвать людей на АЗС в Петрозаводске

ЧП произошло на Лесном проспекте в Петрозаводске. Оперативные службы подняли по тревоге из-за мужчины, который грозился взорвать гранату на автозаправке «Роснефти». О произошедшем стало известно изданию «Петрозаводск говорит».

Со слов очевидцев, мужчина забежал на АЗС, выдернул чеку и стал выкрикивать, что всех взорвет. Люди выбежали и вызвали полицию. Со слов очевидцев, мужчина остался внутри один с гранатой. При этом не известно, настоящая ли граната у него в руках или муляж.

Судя по имеющимся в распоряжении редакции кадрам, АЗС оцепили. На месте работали полиция, скорая, пожарные, росгвардия. // фото скриншот видео