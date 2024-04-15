15 апреля 2024, 19:50
В Петрозаводске автобус с людьми вылетел с дороги и рухнул в кювет
Момент аварии попал на видео
Сегодня вечером на Ключевой в Петрозаводске произошла авария с участием маршрутного автобуса.
Инцидент на улице Репникова попал в объектив городской камеры CityLink.
Маршрутка двигалась со стороны Ключевского шоссе, но в какой-то момент выехала за пределы дороги и рухнула в канаву.
После аварии салон стали покидать пассажиры. Пользователи паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» сообщили, что пассажиры целы. На месте ДТП работает ГИБДД.
Момент аварии также попал на регистратор автомобилиста.
Это не первая авария с участием маршрутки в Петрозаводске. В марте на Лососинском шоссе автобус с пассажирами опрокинулся на бок, пострадали люди.